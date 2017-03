Lycamobile schort systeem voor online registratie van SIM-kaarten tijdelijk op

Gsm-operator Lycamobile schort zijn systeem voor online registratie van SIM-kaarten in België tijdelijk op, nadat een aantal mensen erin geslaagd is om met behulp van valse of gestolen identificatiedocumenten zich online te registreren. De operator richt zich vooral op mensen die veel naar het buitenland bellen. "Wij zullen onze klanten doorverwijzen naar het meest nabijgelegen verkooppunt", aldus Lycamobile.