Malware voor Android blijft toenemen

Het Duitse beveiligingsbedrijf G-Data ontdekte in de eerste zes maanden van 2018 maar liefst 2.040.293 nieuwe malware samples, dat is evenveel als in het volledige jaar 2015 en veertig procent meer dan de 1.447.422 in de eerste helft van 2017.

Als voornaamste voorbeeld wijst het bedrijf naar valse games. Zo circuleren er video's op YouTube die je wijzen naar een (valse) Androidversie van het populaire spel Fortnite. Dat bestaat vandaag op pc, spelconsoles, iOS en binnenkort (maar nu nog niet) op Android. Via de video's worden vooral jonge gebruikers misleidt om een valse app te installeren.

Een ander probleem is dat een aantal (niet nader genoemde) smartphones zouden verkocht zijn met een open debugging interface waardoor buitenstaanders met behulp van malware volledige toegang tot je telefoon krijgen.

Hoewel de Play Store niet helemaal waterdicht is, blijft het aangeraden om enkel daar apps te downloaden en geen losse apps (APK-bestanden) te installeren van onbetrouwbare bronnen.

Wel moeten we de cijfers van G-Data ook nuanceren. Zo wil het ontdekken van veertig procent meer malwarevarianten niet zeggen dat er ook veertig procent meer infecties zijn. Het bedrijf geeft bijvoorbeeld geen details over de mate waarin ze voorkomen, hoeveel smartphones effectief geïnfecteerd worden, of in welke landen ze worden ontdekt.

Zo worden in regio's zoals Rusland veel vaker gepirateerde apps geïnstalleerd, waardoor de kans dat iemand per ongeluk malware installeert veel groter is. Algemeen geldt de regel: installeer niets van een bron die je niet helemaal vertrouwt.