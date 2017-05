May wil meer druk op internetreuzen

Volgens May doen de internetdiensten veel te weinig om schadelijke, extremistische content van het web te weren. De premier luidde de noodklok voorafgaand aan de top van de G7 en naar aanleiding van de terroristische aanslag in Manchester.

May riep in het Siciliaanse stadje Taormina alle wereldleiders daarom op meer druk uit te oefenen op internetbedrijven. Die moeten in de toekomst veel sneller en vaker schadelijke informatie van hun kanalen verwijderen. May wees de bedrijven op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nu staan er volgens haar veel te vaak haatfilmpjes en berichten die geweld oproepen online.

In Taormina komen de leiders van zeven belangrijke industrielanden bijeen om met elkaar te spreken over onder meer de buitenlandse politiek en veiligheid van burgers.

Sites als Facebook, Youtube en Twitter liggen als sinds eind vorig jaar onder vuur omdat ze vals nieuws en extremistische boodschappen zouden helpen verspreiden, of er toch minstens te weinig aan doen om ze tegen te houden. Youtube heeft zo al extra maatregelen moeten nemen, nadat bleek dat advertenties werden getoond bij filmpjes van haatpredikers, zwaar tegen de zin van de adverteerders. Ook Facebook probeert een en ander in te dijken, en gaat 3.000 extra moderatoren aannemen om de inhoud van de site te controleren.