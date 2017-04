Mercedes wil zelfrijdende taxi binnen drie jaar

De Duitse automaker is niet de enige om dit soort beloftes te maken. Ook BMW en Ford hebben zichzelf vooropgesteld om hetzelfde te doen tegen 2021. Terwijl nemen ook ondernemingen zoals Uber, General Motors en Google deel aan de wapenwedloop op vlak van autonome voertuigen. Al deze bedrijven zien autonome auto's als een route naar lucratieve services om ritten op te vragen. Die markt wordt voorlopig gedomineerd door diensten als Uber, Lyft of het Chinese Didi maar is in de toekomst potentieel nog veel meer geld waard. Daarnaast projecteerde Goldman Sachs dat de totale markt voor autonome voertuigen en rijhulpsystemen zou groeien van ongeveer 2,8 miljard euro in 2015 tot 272 miljard euro in 2035.

Het partnerschap met Bosch laat Mercedes-Benz toe meer middelen vrij te maken voor de ontwikkeling van zelfrijdende wagens. Dat zou het proces met enkele jaren kunnen versnellen. Bosch is nu al een van de grootste leveranciers van rijhulpsystemen ter wereld. Recent kondigden ze nog een alliantie aan met de Amerikaanse producent van computerhardware Nvidia om systemen te ontwikkelen voor zelfrijdende voertuigen.

De twee concerns willen hun robottaxi's eerst laten rondrijden in San Francisco en in de thuisstad van Daimler, Stuttgart. "Binnen een specifiek deel van de stad zullen gebruikers via hun smartphone een geautomatiseerde, gedeelde auto kunnen opvragen. Het voertuig zal dan zelfstandig naar de gebruiker toe rijden", aldus Daimler in een persmededeling.