Microsoft bevestigt volgende Windows 10 update voor 17 oktober

Het is Terry Myerson, executive vicepresident voor Windows en Devices bij Microsoft, die tijdens zijn keynote op IFA onthulde dat de Fall Creators Update op 17 oktober verschijnt.

De voornaamste nieuwigheid is de ondersteuning voor mixed reality headsets. Die was er al sinds april voor ontwikkelaars. Maar dat wordt nu opengetrokken naar consumenten. Myerson demonstreerde de functies met behulp van een headset van Acer, maar ook Lenovo, Dell en Asus hebben een dergelijke headset klaar.

"We zien technologie van Hololens nu doorstromen naar andere fabrikanten, zoals Acer. Het is eenvoudig, je moet geen camera's in je kamer opstellen en je zal een headset kunnen kopen vanaf 299 dollar." Waarmee Myerson verwijst naar de HTC Vive. Al biedt die een volledige immersive ervaring waar alles virtueel is.

Andere nieuwigheden in de Fall Creators Update zijn een betere beveiliging, enkele opties voor gamers zoals de functie om bij het streamen standaard enkel gamegeluid mee te sturen (en dus niet het geluid van je eigen microfoon).

Maar het interessantste is mogelijk de oogbesturing. "Windows moet inclusive by design zijn, daarom kan je vanaf de Fall Creators Update Windows 10 besturen met je ogen." De mogelijkheid moet onder meer mensen met ALS toelaten om Windows 10 te gebruiken.