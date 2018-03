Microsoft ontwikkelt lichtere versie van Skype-app voor Android

De lichtere versie van Skype is gericht op Android-telefoons die draaien op de versies 4.0.3 tot 5.1. Volgens een blogbericht van Microsoft verbetert de herwerkte app de kwaliteit van beeld en geluid, en verder zou ook de gebruikersinterface veel sneller moeten werken. Verder zou de app ook stabieler werken met minder snelle netwerkverbindingen.

Lichte apps

De nieuwe Skype-versie is niet alleen bedoeld voor oudere telefoons, maar ook voor toestellen die op oudere versies van het Android-besturingssysteem draaien. In opkomende markten zijn zo'n toestellen, omwille van de lagere prijs, nog in omloop. Microsoft kiest dus voor een heel andere aanpak dan Google en Facebook, die eerder al lichtere applicaties ontwikkelden.

Facebook heeft bijvoorbeeld aparte applicaties zoals Messenger Lite uitgebracht. Een gestripte versie van de originele app die speciaal bedoeld is voor telefoons met minder sterke specificaties. Google zet daarentegen in op Android Go, een lichtere vorm van Android. De zoekgigant hoopt dat meer fabrikanten budgettelefoons uitbrengen die op het nieuwe besturingssysteemdraaien, en daarom de focust het bedrijf op de ontwikkeling van eigen apps voor Android Go.

Versnipperd Android-ecosysteem

Microsoft lanceert dus geen aparte app zoals Facebook dat doet, en verder laat het ook Android Go voorlopig links liggen. De techgigant kiest bewust voor een update van haar bestaande Skype-app. En Microsoft heeft daar een goede reden voor, want cijfers over het gebruik van de verschillende Android-versies tonen dat 42 procent van de toestellen nog steeds werken met de oudere 4.0 tot 5.0-versies. In februari van dit jaar werd Nougat, 17 maanden na de lancering, de meest gebruikte Android-versie.