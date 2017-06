Microsoft Ventures financiert AI-start-ups

Agolo is gevestigd in New York City en ontwikkelt software die gebruik maakt van contextuele AI voor het analyseren van content zoals nieuws, chat, spraak en video. Dat zorgt voor meer productiviteit in de workspace. Het bedrijf heeft in totaal 3,5 miljoen dollar aan investeringen ontvangen van Microsoft Ventures en CRV. Bonsai software biedt geautomatiseerd beheer van machine learning algoritmes en libraries. Bonsia heeft 7,6 miljoen dollar aan kapitaalinjecties ontvangen van Ventures en NEA. In totaal heeft het bedrijf 13,6 miljoen dollar opgehaald.

Eerder investeerde Microsoft al in Element AI uit Montreal. Steeds meer succesvolle AI-start-ups kunnen rekenen op kapitaalinjecties, zoals het Amerikaanse Livongo Health die patiënten een slimme app biedt om hun ziektes zoals diabetes te monitoren. De start-up haalde dit jaar 52,5 miljoen dollar op via investeerders General Catalyst en EDBI (uit Singapore) Bitfusion, aanbieder van deep learning-applicaties, kreeg 5 miljoen dollar kapitaalinjectie van Vanedge Capital.

