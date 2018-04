Monex neemt gehackte cryptobeurs over

Bij de kraak werd voor zo'n 430 miljoen dollar aan NEM-tokens van 260.000 Coincheck-klanten gestolen. Het ging om een van de grootste diefstallen van cryptomunten ooit. Coincheck heeft wel al haar klanten vergoed voor de hack.

Opvallend is dat de cryptobeurs nu wordt overgenomen door een financiële dienstverlener die zich totnogtoe helemaal niet met de handel in cryptomunten bezighield. Monex wil met de aankoop haar eigen kennis rond digitale valuta's versterken. "We zien blockchain en cryptomunten als baanbrekende technologie, die waarschijnlijk de manier waarop mensen met geld omgaan zal veranderen", meldt de Japanse onlinebroker.

Na de overname zal Koichiro Wada, de topman van Coincheck, aftreden. Hij bouwde Coincheck uit van een blogplatform naar de op één na grootste handelaar voor cryptomunten in Japan.