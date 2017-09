Musk wil vliegtuigen vervangen door raketten

De ambities van Elon Musk met zijn ruimtevaartbedrijf Space X blijven niet beperkt tot mensen naar Mars sturen. Hij lanceert nu ook het idee om raketreizen te gaan gebruiken om lange afstanden op aarde af te leggen. Dat zou het mogelijk maken om naar "alle plekken ter wereld binnen een uur af te reizen."

SpaceX illustreerde het idee in een video. Mensen die op wereldreis vertrekken, nemen de boot naar een drijvende lanceerbasis vlakbij New York. Ze worden in een baan rond de aarde geschoten en landen 39 minuten later in Shanghai, zo'n 25 keer sneller dan met een vliegtuig.

In dat laatste, het laten landen van herbruikbare raketten, is Spaxe X nu al vrij bedreven. Zo slaagde het bedrijf erin om zestien keer op rij haar (onbemande) Falcon 9-raketten netjes te laten landen. Al is dat nog niet helemaal hetzelfde als grote raketten met honderden passagiers veilig terug op de aarde te parkeren.

Voor zijn nieuwe transporttuig denkt Musk aan dezelfde raket die ook mensen naar Mars moeten voeren: de BFR ('Big Fucking Rocket'). Dat monsterraket van 48 meter lang bestaat voorlopig enkel in zijn hoofd, maar Musk liet weten dat de constructie ervan de komende zes tot negen maanden zou starten. In 2022 hoopt SpaceX de eerste van deze raketten naar Mars te sturen.

Musk stelde al eerder een nieuw vervoersmiddel voor wereldreizen voor. De topman presenteerde vier jaar geleden de Hyperloop, een capsule die door een vacuümbuis wordt geschoten. Deze zomer begon hij met de bouw daarvan.