Video: SpaceX-raket landt rechtopstaand weer op aarde

Naar goede gewoonte werd de landing gefilmd door een drone. Ook Musk zelf deelde nadien nog extra beelden via Instagram.

Het is al de derde keer dat SpaceX er in slaagt om een raket na het opstijgen, dit keer met enig uitstel, veilig weer naar de aarde te brengen. De eerste keer was in april vorig jaar. Ook Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, laat sinds vorig jaar raketten stabiel landen op de aarde. Door dat te doen willen beide bedrijven raketten meerdere keren inzetten, wat de kost van ruimtevaart drastisch moet drukken.