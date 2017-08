Nederlandse filmdistributeur wil downloaders opsporen en hen laten betalen

In Duitsland wordt illegaal downloaden al langer ontmoedigd met hoge boetes. Voor advocatenkantoren die in opdracht van de film- en muziekindustrie het internet afsporen naar illegale file-sharing, is dat downloadverbod big business.

Het Duitse Excipion, een van de bedrijven die in die industrie actief zijn, is nu ingeschakeld door de Nederlandse filmdistributeur Dutch Filmworks. Zes weken lang zullen ze de IP-adressen opsporen van mensen die downloaden via de torrentsite BitTorrent. Met deze lijst wil Dutch Filmworks naar de providers stappen om te achterhalen wie er achter de IP-adressen schuilgaat, zodat ze hen een minnelijke schikking kunnen opsturen.

In het BitTorrent-protocol is de privacy van down- en uploaders niet beschermd: iedereen kan zien vanaf welke IP-adressen wordt gedownload, tenzij iemand een Tor of VPN-verbinding geberuikt.

Rechtszaak

Het bedrijf moet nog wel definitieve toestemming krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens om de IP-adressen te mogen verzamelen. De toezichthouder heeft al wel voorwaardelijke toestemming gegeven.

Bovendien moeten de Nederlandse providers nog bereid zijn om de privégegevens van hun klanten te overhandigen. Providers Ziggo, XS4ALL en KPN hebben gezegd dat enkel te zullen doen wanneer een rechter dat eist. Toch mogen illegale downloaders zich volgens de Nederlandse ICT-jurist Arnoud Engelfriet al zorgen beginnen maken. "Als Dutch Filmsworks aantoont dat een klant van een provider een film illegaal heeft gedownload, dan is de provider volgens een eerdere uitspraak van de Hoge Raad verplicht om deze privégegevens te overhandigen", zegt hij aan RTL Z.