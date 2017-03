NGDATA breidt uit naar Parijs

Het kantoor in Parijs volgt op eerdere uitbreidingen in Mechelen, Amsterdam, New York, San Francisco en Singapore. Volgens het Gentse bedrijf is er in Frankrijk veel vraag naar Lily Enterprises, een platform om klantervaringen te verzamelen, onder meer via social media, crm en telefonische contacten.

NGDATA, dat wordt geleid door Luc Burgelman, haalde begin dit jaar nog 9,4 miljoen dollar op. Een jaar geleden deed het al hetzelfde met 10,2 miljoen dollar. Toen al werd duidelijk dat het bedrijf kijkt naar Belgische en internationale groei. In oktober vorig jaar deed het bedrijf ook zelf een overname met het Nederlandse Rednun.