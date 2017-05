NGDATA haalt Amerikaans data-analysebedrijf in huis

Eccella is een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in het beheer en analyse van data. Naast het hoofdkwartier in New York City heeft het ook kantoren in Londen en Mumbai. De overname past in de ambitie van NGDATA om wereldwijd en in Noord-Amerika te groeien.

Met de overname haalt het bedrijf een pak specialisten in huis, maar krijgt het ook toegang tot de technologiepartners in het ecosysteem van Eccella.

"Met deze strategische overname versterken we het team, de mogelijkheden en de infrastructuur om onze groei nog te versnellen. De combinatie van Lily Enterprise met de uitgebreide kennis, sterke partnerships en wereldwijde expertise van Eccella zorgt voor een unieke value offering. Door de overname van Eccella zal onze toegevoegde waarde voor klanten en partners alleen maar toenemen," aldus Luc Burgelman, CEO van NGDATA.

NGDATA haalde begin dit jaar nog 9,4 miljoen dollar op. Een jaar geleden deed het al hetzelfde met 10,2 miljoen dollar. Toen al werd duidelijk dat het bedrijf kijkt naar Belgische en internationale groei. In oktober vorig jaar deed het bedrijf ook zelf een overname met het Nederlandse Rednun. In 2013 nam het ook al Enqio over.