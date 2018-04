Nieuwe YouTube Kids-functie beoordeelt content niet langer met algoritmes

YouTube Kids kwam eerder in opspraak omdat de applicatie gevoelige content aan kinderen toont die alleen voor volwassenen is bedoeld. De app slaagde daarmee niet in haar opzet om een veilige YouTube-omgeving te creëren voor kinderen. De filmpjeswebsite van Google wil kinderen nu enkel nog blootstellen aan content die door haar medewerkers werd beoordeeld. Het gaat om kanalen die werden gecontroleerd, alsook alle aanbevolen filmpjes die bij video's verschijnen.

Verder kunnen ouders nu ook specifieke 'collecties' van video's selecteren, zoals leerzame filmpjes of video's over kunst. YouTube werkt ook samen met enkele kanalen om kindvriendelijke content te maken. Het bedrijf heeft speciaal nieuwe medewerkers aangenomen om filmpjes te beoordelen en de kwaliteit van de Kids-app te verbeteren. Al is het niet duidelijk hoeveel mensen YouTube momenteel gebruikt om filmpjes te controleren.

Hoewel de extra controle voor ouders een goede stap is, blijft het oorspronkelijke probleem met de applicatie onopgelost. Nog altijd sluipen gevoelige filmpjes door de vangnetten van YouTube's algoritmes. De Kids-app van YouTube werd drie jaar geleden gelanceerd, en momenteel gebruiken 11 miljoen kinderen wekelijks de applicatie. In totaal werden er 70 miljard filmpjes bekeken in de app.