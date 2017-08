Nokia 8 moet HMD naar het premium segment loodsen

Na de Nokia 3, Nokia 5 en Nokia 6 wil HMD Global, het bedrijf dat de merknaam Nokia voortaan gebruikt, uitpakken met een toptoestel dat mee kan met de iPhone, Samsung Galaxy S8, Huawei P10 en HTC U11.

Het toestel beschikt over een Snapdragon 835 processor en 4 gigabyte RAM, 64 GB opslagruimte en een 3090 mAh batterij met Quickcharge. Dat is dezelfde chip als de HTC U11. Het toestel zal zo'n 599 euro kosten, waarmee hij ongeveer hetzelfde kost als de Huawei P10, maar wel goedkoper is dan de meeste andere premium smartphones in dit segment.

Nokia kon vooralsnog niet helemaal overtuigen met zijn goedkopere smartphones, maar trekt nu de specificaties helemaal open. Zo zijn er twee 13 megapixel camera's achteraan, is de telefoon spatwaterdicht en is er een vingerafdruksensor. Speciaal is de functie om tegelijk de camera vooraan als achteraan te gebruiken bij livestreams.