Nokia gaat voor goedkope en pure Androidsmartphones

Het gaat om drie toestellen: de Nokia 6, Nokia 5 en Nokia 3. Eerstgenoemde werd eerder al in China gelanceerd en is voortaan wereldwijd beschikbaar voor 229 euro, of 299 euro in de 'Arte Black Limited Edition'. De overige twee kosten respectievelijk 189 euro en 139 euro. Een koopje voor een smartphone met zo'n merknaam.

Wat krijgt u daarvoor?

De Nokia 6 is een 5,5 inch smartphone met full HD-scherm in een aluminium unibody, dubbele speaker (Dolby Atmos), een 16 megapixel camera en een 1,4 GHz octacore processor (Qualcomm MSM 8937 Snapdragon 430, 3 GB RAM, 32 gigabyte opslag en een Qualcomm Adreno 505 gpu. De limited Edition breidt dat uit tot 64 gigabyte opslag en 4 gigabyte werkgeheugen.

De Nokia 5 heeft een iets kleiner 5,2 inch full HD scherm met dezelfde chipset en GPU, maar met 16 gigabyte opslag en 2 gigabyte RAM.

De Nokia 3, het goedkoopste broertje van het trio, heeft een 5 inch scherm met binnenin een Mediatek MT6737 chipset en Mali-T720MP2 cpu. Ook hier gaat het om 16 gigabyte opslag en 2 gigabyte RAM.

Alle Nokia smartphones zijn beschikbaar als dual sim toestel en hebben ruimte voor een micro SD-kaart. Allemaal komen ze in vier kleuren: zwart, zilver, blauw en koper.

Android zonder gedoe

De grote fout van Nokia in het verleden was dat het nooit een Androidtoestel op de markt bracht en HMD wil de rechtzetting daarvan zo puur mogelijk houden. Dat wil zeggen dat alle toestellen op een zuivere Android 7.0 versie draaien. Geen extra 'experience' laag zoals bij Samsung of HTC.

Dat heeft als bijkomend voordeel dat de telefoon makkelijk kan updaten. Of het nu gaat op nieuwe versies van Android, of securitypatches, het toestel krijgt ze automatisch en niet met vertraging zoals bij sommige andere merken.

Wie is HMD en waarom zijn zij nu 'Nokia'?

HMD Global Oy? Dat is de licentiehouder die de merknaam Nokia mag gebruiken de komende jaren. Net zoals Microsoft dat, met minder succes, in het recente verleden deed. Maar deze keer is de aanpak anders. "We zouden de naam 'Nokia' niet aan eender wie in licentie geven. Het betekent te veel voor ons bedrijf, onze cultuur en waarden, maar ook voor de rest van de wereld. En we geloven dat HMD een nieuw tijdperk van Nokia telefoons kan lanceren." Aldus een enthousiaste Rajeev Suri, ceo van Nokia (het bedrijf, niet de merknaam). Net zoals Nokia is HMD overigens ook een Fins bedrijf met zijn hoofdkantoor in Espoo.

3e keer goede keer

Sta ons toe dat met een korrel zout te nemen, want toen het slechter ging met Nokia (of toch specifiek de telefoonverkoop ervan) waren de Finnen wel akkoord om zich voor de kar van Microsoft te laten spannen. Dat zorgde voor uitstekende telefoons, maar met Windows Phone, een besturingssysteem dat niemand echt wou. Dat ging bovendien gepaard met de arrogantie van toenmalig Microsft-ceo Steve Ballmer, die dacht dat hij met een zak geld (om veel telefoons uit te brengen) en een hippe merknaam de consument wel kon overtuigen.

Op marketingvlak weet HMD het alvast beter aan te pakken. Want in weze zijn dit drie budget smartphones van een bedrijf dat tot december nog nooit een telefoon heeft gemaakt. Maar de zaal zat afgeladen vol door de lancering te koppelen aan de Nokia 3310 die op het einde toch ook vijf volle minuten aandacht kreeg. Ook de 'limited edition' van de Nokia 6 lijkt ons vooral een marketingterm want voorlopig is niet bekend of die reeks echt tijdelijk is.

Maar die details terzijde levert HMD drie mooi ogende toestellen die op het eerste zicht vlot in de hand liggen, er vrij robuust uitzien en voor hun specificaties zeker hun geld waard zijn. Wie vanaf maart op zoek is naar een degelijke smartphone voor minder dan 300 euro, mag Nokia zeker niet over het hoofd zien.