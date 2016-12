Oculus koopt eye-tracking start-up The Eye Tribe

Oculus, Facebooks dochterbedrijfje dat vooral bekend is om zijn virtual reality headset Oculus Rift, heeft The Eye Tribe overgenomen. Dat meldt techsite Recode. Oculus wil verder geen details geven over de overname. Hoeveel er betaald wordt voor The Eye Tribe en hoeveel werknemers van de startup mee over gaan naar Oculus blijft dus onduidelijk.

The Eye Tribe maakt eye tracking software die volgt in welke richting je ogen kijken. Zo wordt het misschien mogelijk om in de toekomst je vr-bril of mobiele telefoon te bedienen met alleen je ogen. De start-up maakte eerder ook al gespecialiseerde rendering technologie, gebaseerd op eye tracking. Die laat vr-systemen toe om te besparen op cpu-kracht door alleen perfecte graphics te genereren voor de plek waarnaar je kijkt. Het creëert een soort brandpunt dat meebeweegt met je ogen. Die technologie zou handig kunnen zijn voor vr headsets, die nu nog worstelen met de nodige computerkracht. Zeker de Santa Cruz, Oculus' aangekondigde standalone headset (die dus geen computerkracht kan lenen bij een stevige computer) zou op die manier mooiere scenes kunnen tonen.

Eye tracking wordt al langer gezien als een nieuwe manier om interfaces, en zeker virtual reality schermen, te bedienen. Bedrijfjes die hiermee bezig zijn, gaan er dan ook in als zoete koek. Google, ook al een speler in de vr-wereld, kocht in oktober nog een start-up die werkt aan bediening via oogbewegingen.