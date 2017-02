Oracle start weer rechtszaak tegen Google

Google en softwarebouwer Oracle zijn verwikkeld in een reeks rechtszaken die nu al bijna zeven jaar aansleept. Het conflict tussen de twee bedrijven draait vooral om het gebruik door Google van delen van Java, software die door Oracle is ontwikkeld. In de kern moet de vraag beantwoord worden of het gebruiken van openbrontechnologie die anderen gemaakt hebben (in dit geval Java), onder de traditionele copyrightregels valt. Die praktijk is er een die in Silicon Valley bijzonder veel wordt gebruikt, en waar veel van de innovatie in de techwereld op zou stoelen, volgens Google. Er staan dus miljarden op het spel en de uiteindelijke uitspraak bepaalt voor een groot deel de nieuwe spelregels voor het ontwikkelen van software.

Volgens Oracle, dat Java ontwikkelde, moet Google licentiekosten betalen voor het gebruik van zijn API. In 2012 bepaalde een jury dat Oracle gelijk had. De rechter besloot later echter dat er geen auteursrecht op de software zit. Sindsdien is al diverse keren een procedure gevoerd tegen deze beslissing. De vorige twee keer kon Google aangeven dat zijn gebruik onder 'fair use' valt. De laatste rechtszaak, die in mei vorig jaar van start ging, gaf Google bijvoorbeeld gelijk. Oracle start nu een nieuwe rechtszaak, waarbij het opnieuw aangeeft dat Android de auteursrechten schendt die Oracle heeft op Java's API.