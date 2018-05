Orange lanceert kit om zelf mobiele IoT-diensten te ontwikkelen

Sinds 6 december vorig jaar heeft Orange een dubbellagig mobiel IoT-netwerk over het volledige Belgische grondgebied: Narrowband IoT (kortweg NB-IoT) en LTE-M. "We denken dat we met voordelen als deep indoor coverage, de lage energieconsumptie én landelijke dekking zeker het verschil met de concurrentie kunnen maken", zegt Ingrid Gonnissen, chief business officer van Orange Belgium. Maar aan connectiviteit alleen, daar heb je als bedrijf niks aan. "Het verschil maak je met de concrete toepassingen, procesvernieuwing en innovatieve business modellen. Precies daarom dat we nu deze kit uitbrengen. We denken dat dit onze klanten kan helpen om die innovatie te ontdekken door te experimenteren met de technologie", aldus Gonnissen.

Concreet kunnen klanten vanaf vandaag online een Rapid Development Kit (RDK) bestellen (300 euro, exclusief btw) waarmee ze hun eigen IoT-oplossingen kunnen bouwen. De kit bevat alles wat ze nodig hebben om prototypes en producten te ontwikkelen en te bouwen: een SODAQ Mbili computer board, een NB-IoT-radiomodule en allerlei plug-and-playsensoren om bijvoorbeeld de temperatuur, luchtkwaliteit of geografische positie te meten. In de kit zit ook gratis toegang gedurende zes maanden tot het IoT-netwerk van Orange. Na zes maanden kan de klant kiezen voor een prepaid- of postpaidformule van Connected Things om verbonden te blijven via het mobiele IoT van Orange.

'In 30 minuten een eerste IoT-opstelling'

De kit is overigens erg laagdrempelig gehouden. "In 30 minuten kan je al een eerste IoT-toepassing gebouwd hebben", maakt product manager Chris Dubois zich sterk. "Het product volgt de in de Makers-community gekende concepten rond Arduino, en dat wijst zichzelf allemaal goed uit." Een apart IoT-team binnen Orange zorgt daarnaast ook waar nodig voor extra ondersteuning, want het is echt de bedoeling een community uit te bouwen.

In de kantoren van Orange kreeg Data News enkele demo's te zien. Denk aan een sensor die de bezetting van een parkeerplaats meet of een CO2-sensor die de luchtkwaliteit in een vergaderzaal meet en die je waarschuwt wanneer het tijd is om de ruimte te verluchten. Of een bureaustoel met een druksensor die je met een trilling in het zitvlak duidelijk maakt dat het tijd is om op te staan. Die oplossingen zijn verbonden met het online platform Thing Talk. Dat maakt dat die IoT-oplossingen bijna letterlijk met elkaar 'praten'. De CO2-sensor kan dan bijvoorbeeld ook het zitvlak van de bureaustoel doen trillen om je duidelijk te maken dat je moet opstaan om de ruimte te verluchten.

Het zijn maar enkele voorbeelden die verduidelijken wat met de kit zoal mogelijk is. "Het is zeker niet onze bedoeling om zoveel mogelijk dozen te verkopen. We denken wel dat het een goeie manier is om klanten te helpen om te ontdekken waar de innovatie bij hen kan zitten en om nu al met de technologie aan de slag te kunnen. En uiteraard is het dan nadien aan ons om voor de verdere industrialisering van een oplossing te zorgen", aldus Gonnissen.