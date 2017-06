Overheid lanceert waarschuwingssysteem BE-Alert

BE-Alert is een systeem waarmee burgers gealarmeerd kunnen worden bij noodsituaties in hun buurt. Alle burgers die zich daarvoor hebben geregistreerd, krijgen waarschuwingen via mail, sms, telefoon of sociale media. Daarbij krijgen ze ook heel concrete instructies over de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen. Bij een brand waarbij giftige rook vrijkomt, krijgen ze bijvoorbeeld de raad om ramen en deuren te sluiten.

"Verschil tussen leven en dood"

Het systeem werd tussen 2014 en 2016 grondig getest in een dertigtal pilootgemeenten. Na een aanbestedingsprocedure werd de opdracht toegewezen aan Nextel, in partnerschap met Gedicom. Dat meldde het Crisiscentrum in september vorig jaar, samen met de mededeling dat nieuwe platform "zeer binnenkort beschikbaar" moest zijn. Nu zou het systeem eindelijk volledig op punt moeten staan. Het werd vandaag voorgesteld in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Telecomminister Alexander De Croo (Open Vld).

"Veiligheid is een erg belangrijk thema geworden, daar moet ik niemand nog van overtuigen. Ondanks alle preventiemaatregelen zijn noodsituaties nooit helemaal uitgesloten, en dus is het belangrijk dat iedereen goed is voorbereid", reageert Jambon. "Met dit systeem weten burgers zo snel mogelijk wat ze moeten doen en dat kan echt het verschil maken tussen leven en dood".

Nog niet alle gemeenten doen mee

De tool wordt federaal beheerd, maar zal ook ter beschikking worden gesteld van alle lokale overheden. Steden en gemeenten kunnen zich daarvoor inschrijven. Een tweehonderdtal lokale besturen hebben dat al gedaan. Of uw gemeente of stad daarbij is kunt uhier nagaan. Wie in een niet-geregistreerde gemeente woont, kan zich wel nog altijd inschrijven om waarschuwingen van de provincie of de federale overheid te ontvangen.

Nieuw systeem in de maak dat simkaarten lokaliseert

BE-Alert werkt daarnaast ook met een systeem waarbij iedereen op een bepaalde locatie automatisch gewaarschuwd wordt als zich daar een noodsituatie voordoet - ook wie zich niet heeft geregistreerd of daar niet woont. Dat platform, Alert-sms, lokaliseert iedere simkaart in een bepaalde straal rond het incident en verstuurt automatisch een sms. Dat systeem wordt voor het eerst op grote schaal uitgetest op Rock Werchter, eind deze maand.

Eerste grote test van ALERT-SMS tijdens @RockWerchter. Maar voor BE-ALERT kan je je nu al inschrijven via https://t.co/sHNRPNmUm7. pic.twitter.com/FLuLcqyN43 -- Jan Jambon (@JanJambon) 13 juni 2017