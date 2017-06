Overheidsdienst voor drones krijgt versterking

Er wordt budgettaire ruimte geschapen voor een informaticasysteem dat elektronische data-uitwisseling tussen dronepiloten en het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) mogelijk maakt. In totaal gaat het voor dit jaar om 195.000 euro en de volgende jaren tot 2020 over 339.000 euro.

Daarnaast worden acht nieuwe krachten aangetrokken. De aanwervingen starten binnenkort. De nieuwe medewerkers van DGLV en het informaticasysteem moeten de vergunningsprocedures sneller laten verlopen. Ook aanvragen voor droneoperaties in Klasse 1 (A en B) kunnen dan vlotter verlopen. Het is de bedoeling om de achterstand die momenteel bestaat helemaal weg te werken én in de toekomst te vermijden, aldus minister Bellot.

"De dronesector is voortdurend in ontwikkeling. De toepassingen zijn eindeloos. Het is altijd de bedoeling geweest om met het bestaande Koninklijk Besluit een veilig werkkader te ontwikkelen. We hebben altijd gezegd dat we mee moeten evolueren met de technologie en met de sterke groei van de sector. Deze belangrijke beslissing toont aan dat we woord houden en dat we er alles aan zullen doen om de sector alle kansen te geven", verklaart François Bellot. België telt op dit moment 380 gelicentieerde dronepiloten.