Philips koopt ontwikkelaar van opvoedingsapps

Het van oorsprong Nederlandse Philips is zich al een tijdje aan het omturnen van lampen- en tv-fabrikant naar 'medical tech' bedrijf. De overname van Health & Parenting is dan ook geen grote verrassing. Het belangrijkste product van het bedrijfje is de app Pregnancy+, die ongeveer 12 miljoen downloads heeft. Het bedrijf wordt geïntegreerd in het uGrow digital parenting-platform van Philips.

De overnamehonger van Philips is met de nieuwe aankoop blijkbaar nog niet gestild. De afgelopen weken kondigde de onderneming verschillende deals aan. Zo nam het voor omgerekend 1,9 miljard euro zijn Amerikaanse branchegenoot Spectranetics over. Ook kocht Philips de Amerikaanse start-up CardioProlific en verkreeg het een minderheidsbelang in Profound Medical. Met een overname van het eveneens Amerikaanse EGI, investeerde het dan weer in hersenscanapparatuur.