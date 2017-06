Politie vraagt slachtoffers WannaCry aangifte te doen

Op 12 mei infecteerde de ransomware WannaCry wereldwijd meer dan 200.000 computers. In ons land zijn zijn zes getroffen bedrijven bekend. De Computer Crime Unit van de federale politie doet nu een oproep aan alle slachtoffers van de cyberaanval om zich te melden. "De daders blijven immers doorgaan met het maken van nieuwe versies en nieuwe campagnes. Een identificatie van de daders is belangrijk om de aanval te stoppen'', legt de politie uit. Ze hoopt dat alle getroffen bedrijven zich melden, ook als ze een goede backup hadden.

In april, nog voor de grote WannaCry-aanval het nieuws domineerde, lanceerden de Computer Crime Unit al een awarenesscampagne rond ransomware. Ons land is immers een gegeerd doelwit: België staat op de tweede plaats in het aantal ransomwarepogingen.