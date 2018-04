Privacy-maatregelen van Facebook leggen Tinder plat

Ten gevolge van het Cambridge Analytica-schandaal voert Facebook de afgelopen dagen een reeks wijzigingen uit die de privacy van haar gebruikers moet ten goede komen. CEO Mark Zuckerberg zag namelijk al 10 miljard dollar van zijn kapitaal in rook opgaan door het schandaal. De recentste aanpassing betreft een reeks API's die invloed hebben op third-party-apps zoals Tinder.

Geen dates

Een resem Tinder-gebruikers laat nu via sociale media weten dat ze niet meer ingelogd geraken op de app. Wie zijn Facebook-profiel gebruikt in combinatie met Tinder, werd automatisch uitgelogd in de datingapp. Bij het opnieuw inloggen kregen gebruikers vervolgens een melding te zien:

"Tinder heeft extra Facebook-toestemmingen nodig voor het aanmaken of inloggen van een Tinder-account. Op die manier creëren we volledigere profielen, en kunnen we de legitimiteit van gebruikers verifiëren. Daarnaast kunnen we ook extra ondersteuning bieden." Wie vervolgens doorklikt kwam in een oneindige lus terecht waarbij inloggen onmogelijk is.

API aangepast

Tinder erkent het probleem in een tweet. Het bedrijf is naar eigen zeggen op zoek naar een oplossing, maar het bedrijf stelt ook dat er geen problemen voordoen bij gebruikers die via de website inloggen. De fout doet zich enkel voor in de smartphone-apps van het bedrijf. Ondertussen heeft ook Facebook zelf gereageerd bij de nieuwssite The Verge.

"Een technisch probleem zorgt ervoor dat Tinder-gebruikers niet kunnen inloggen. We verontschuldigen ons voor het ongemak, en we werken met Tinder aan een oplossing voor het probleem." Het bedrijf legt ook uit dat de bug zich voordoet omwille van API-wijziging die apps laat inloggen via de gegevens van je Facebook-profiel.

Facebook had eerder al aangekondigd dat het strenger zal omgaan met de gegevens die het deelt met app-ontwikkelaars. Als gebruikers bijvoorbeeld langer dan maand geen gebruikmaken van een app, verliest de ontwikkelaar toegang tot de gegevens van die gebruiker.