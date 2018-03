Proximus leent 400 miljoen euro voor investering in glasvezel

Twee jaar geleden deed Proximus zijn plannen omtrent glasvezel uit de doeken. Het bedrijf maakte bekend dat het in tien jaar tijd drie miljard euro wilde investeren om een gigabitnetwerk naar de Belgische bedrijven en de centra van gemeenten te brengen. Ondertussen werken sinds februari van dit jaar zo'n 6000 bedrijven met het snellere netwerk, en in 24 gemeenten zijn er infrastructuurwerken gestart of op korte termijn gepland.

85 procent van de Belgische bedrijven zouden binnenkort gebruik moeten kunnen maken van het snellere internet van Proximus. Proximus hoopt dat de lening ervoor zal zorgen dat upgrade naar glasvezel sneller zal kunnen verlopen.

'Meer toegang tot ultrasnel internet'

"We zijn blij Proximus te kunnen ondersteunen bij deze investering zonder voorgaande om zijn glasvezelnetwerk in heel België uit te rollen", zegt Jean-Christophe Laloux, directeur-generaal van de EIB. "Door deze investering zullen aanzienlijk meer residentiële en professionele gebruikers toegang krijgen tot ultrasnel internet."

Dominique Leroy, CEO van Proximus, onderstreept het belang van de nieuwe kredietlijn voor de Groep: "Met deze lening hebben we in de EIB een kostenefficiënte, betrouwbare financieringspartner voor de lange termijn gevonden voor een van onze belangrijkste strategische projecten."

Concurrent

Volgens de EIB past de investering in het kader van het overkoepelende project 'Digitale Agenda voor Europa 2020'. De omschakeling naar performantere netwerken is volgens Europa belangrijk om de vraag naar groeiende datavolumes te beantwoorden.

Proximus is niet de enige Belgische provider die glasvezel tot in de huiskamer wil brengen, want ook Telenet praat hardop over snelheden van 1 Gbit/s. Al wil het bedrijf voorlopig de coaxkabel nog niet helemaal loslaten. Voor bedrijven biedt Telenet al langer glasvezel aan.