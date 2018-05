Proximus wil e-sports wakker schudden met drie competities en nieuwe zender

E-sports draait om het spelen van videogames, maar dan op een competitieve manier in georganiseerde toernooien. Spelers kunnen afhankelijk van het spel alleen of in team deelnemen aan professionele wedstrijden. In onze buurlanden groeide de aandacht voor zo'n gametoernooien aan een hoog tempo, maar België is altijd achterop gebleven. Als het van Proximus afhangt, wordt de inhaalbeweging nu ingezet.

'Voetbal evolueert'

De provider slaat de handen in elkaar met Electronic Sports League (ESL), een belangrijke organisator van eSports-wedstrijden, en de Belgische Pro League. Uit die samenwerking komen drie nieuwe toernooien van populaire eSports-spellen: Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL) en een FIFA-competitie. Die laatste competitie kadert in een 'project rond voetbal en e-sports', waar de Pro League meer details over zal presenteren op 22 juli. Het virtuele nationale voetbalteam van ons land, de eDevils zullen daar in elk geval een rol in spelen.

"Verschillende generaties voetbalfans zullen samen hun passie kunnen beleven, en die synergiën verbinden de virtuele wereld en technologie met de echte wereld. Sport zal nooit verdwijnen, maar zal net blijven evolueren, en dit project is daar het bewijs van", zegt Guillaume Boutin, CMO van Proximus.

Esports TV

Vanaf september wordt het startschot gegeven voor de toernooien. Het project rond voetbal en e-sports gaat vanaf het seizoen 2018-2019 van start. Proximus zal de wedstrijden uitzenden op Esport TV, een nieuwe zender die speciaal voor e-sports bedoeld is. De zender kan ook bekeken worden via de app en website van Proximus TV. Kijkers kunnen de vooruitgang van de toernooien volgen op de eSports-site van Proximus.