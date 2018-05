Wordt e-sport mainstream in België?

In landen zoals de VS, China en Zuid-Korea, wordt het deelnemen aan videogame-wedstrijden bijna even normaal als meedoen aan de jaarlijkse benefietwedstrijd van een lokale badmintonclub. Game-ontwikkelaars die een spel hebben gemaakt dat potentieel heeft voor professionele wedstrijden, gaan in onderhandeling met televisiezenders of grote videowebsites als YouTube of Twitch, Amazons streamingsite voor games. Bij de populaire games kunnen individuele spelers miljoenen euro's aan prijzengeld ophalen, en sportzenders strijden voor de uitzendrechten van e-sports-toernooien.Voor electronic sports of kortweg e-sports, is er duidelijk een markt.

...