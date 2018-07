Rolls-Royce werkt aan een vliegende taxi

Het is de bedoeling dat het voertuig tot vijf passagiers kan vervoeren. Wanneer zij ingestapt zijn, worden ze verticaal omhoog gestuwd door zes propellers, twee aan de staart en vier aan de vleugels. Eens de taxi op kruishoogte is, worden de vleugels 90 graden gedraaid en worden de propellers aan de vleugel opgevouwen zodat ze minder luchtweerstand en minder lawaai veroorzaken. De twee achterste propellers volstaan daarna volgens Rolls-Royce om het voertuig op een topsnelheid van 400 kilometer per uur te brengen.

De elektriciteit wordt geleverd door Rolls Royce eigen M250-gasturbine. Zo'n gasturbine slurpt kerosine, maar heeft het voordeel dat de taxi niet voortdurend moet landen om de batterijen op te laden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de eveneens verticaal opstijgende, taxi van Kitty Hawk, die volledig elektrisch is en een actieradius van 100 kilometer heeft. De hybride taxi die Rolls-Royce in gedachten heeft, zou 800 kilometer kunnen afleggen zonder te landen. Al moet gezegd dat Kitty Hawk een stuk verder staat en Rolls-Royce hier nog maar net mee gestart is.

Rolls-Royce heeft wel al jarenlang ervaring in het bouwen van gelijkaardige hybride technologie voor onder meer treinen en schepen en het is de op één na grootste bouwer van vliegtuigmotoren ter wereld. Het heeft overigens niets meer te maken met het gelijknamige Rolls-Royce Motors, dat in 1971 werd afgesplitst en nu in handen is van het BMW-concern. Nu wil Rolls-Royce zich dus op de ontluikende markt van vliegende taxi's storten, waar ook Uber, Airbus en Boeing zich flink in roeren.

De technologie is aanwezig, maar Rolls-Royce is nog op zoek naar strategische partners om het project te helpen commercialiseren. Als dat lukt, moet het tussen 2020 en 2025 mogelijk zijn om een vliegende taxi te nemen, belooft de motorenbouwer. De voertuigjes zouden niet enkel ingezet kunnen worden voor taxidiensten, maar ook om pakjes te vervoeren of voor militaire operaties.