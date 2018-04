Ruimtestation ISS heeft een nieuwe printer

Printen in de ruimte is een stuk moeilijker dan printen op aarde. Zo moet het papier blijven liggen, het mag niet door de gewichtloosheid wegvliegen na het afdrukken. Inktbollen mogen niet vrijkomen en door het ruimtestation gaan zweven. Bovendien moet hij nog brandbestendiger zijn dan op aarde. Fabrikant HP is jaren bezig geweest om de printer klaar te maken voor de ruimte.

Het ISS heeft twee printers: een Amerikaanse Epson Stylus Color 800 en een Russisch apparaat. De bemanning van het ruimtestation gebruikt die om handleidingen en instructies te printen, maar ook foto's en mails van het thuisfront op aarde. Per maand gebruiken de bemanningsleden ongeveer 1000 A4'tjes. De Epson is na al die jaren aan vervanging toe. Volgens astronauten hapert hij al een jaar of zes.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft in totaal vijftig speciale ruimteprinters besteld. Twee daarvan gaan naar het ISS, de andere blijven op aarde als reserve.

De printer werd woensdag afgeleverd door het ruimtevrachtschip Dragon, dat maandag gelanceerd werd door een Falcon 9-raket van SpaceX. Het ruimtevrachtschip had in totaal 2.6 ton materiaal aan boord, waaronder ook proviand voor de ISS-astronauten, apparatuur voor wetenschappelijke experimenten en een experimenteel opruimtoestel voor ruimteafval.