Russen betogen tegen blokkade Telegram

Russische media berichten dat tussen de 7.000 en 12.000 mensen deelnamen aan de protestactie. Zij scandeerden slogans tegen president Vladimir Poetin. Ook gooiden ze symbolisch met papieren vliegtuigjes, een verwijzing naar het logo van de berichtenapp.

De Russische autoriteiten proberen sinds 16 april Telegram te blokkeren. De autoriteiten hadden geëist dat geheime dienst FSB de sleutels zou krijgen om de versleutelde berichten van Telegram-gebruikers te kunnen lezen. Telegram weigerde die af te staan, waarna een rechtbank groen licht gaf voor een blokkade van de app.

Staatscensor Roskomnadzor zet daarvoor de grote middelen in. In een poging alle adressen die Telegram gebruikt te bannen, werden duizenden IP-adressen van clouddiensten als AWS en Google Cloud, en daarmee meerdere websites die dezelfde clouddiensten gebruiken, uit de ether gehaald.

Oprichter van Telegram, Pavel Durov, heeft opgeroepen tot 'digitaal verzet' tegen het besluit. Hij prees op sociale media de betogers die maandag de straat opgingen. "Ik ben trots dat ik in hetzelfde land ben geboren als jullie'', schreef hij.

Ook in Iran geweerd

Ondertussen heeft ook Iran de chatapp verboden. Het besluit is "gebaseerd op de eisen van veiligheidsdiensten voor de aanpak van illegale activiteiten van Telegram'', meldt de staatstelevisie van de islamitische republiek. Iran had ambtenaren al verboden om Telegram te gebruiken.

Rond de jaarwisseling waren er in Iran veel betogingen. De demonstranten waren ontevreden over onder meer prijsstijgingen, corruptieverdenkingen en het uitblijven van de economische vooruitgang. Betogers die met elkaar wilden communiceren gebruikten daarvoor Telegram en andere sociale media. Telegram is daarom al eerder tijdelijk geblokkeerd.