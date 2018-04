Rusland blokkeert AWS, Google Cloud en groot deel van het internet bij jacht op Telegram

De berichtendienst Telegram werd eerder deze maand in Rusland gebannen, omdat de app weigerde zijn encryptiesleutels aan de overheid te geven. En dat heeft nu verregaande gevolgen voor het hele internet in Rusland, zo schrijft Meduza.io, een online krant uitgebaat door in ballingschap levende Russische journalisten.

De Russische staatscensor Roskomnadzor gaf begin deze week de Russische ISP's de opdracht om Telegram te blokkeren, in eerste instantie via Telegram's eigen IP-adres. Al snel kwam er ook een lijst met duizenden IP-adressen die behoren tot Amazon's clouddienst, die door Telegram gebruikt werden om de blokkering te omzeilen. Later zouden daar nog miljoenen IP-adressen van Google's cloud bijkomen. Tot 16 miljoen adressen, zo schrijft Meduza, waaronder subnets die gebruikt worden door radiostations, winkelketens en banken.

Dat heeft, vrij voorspelbaar, gevolgen voor het Russische internet, met websites die plat gaan door routeringsproblemen. Interessant detail: Telegram zelf zou voor veel Russische gebruikers nog wel beschikbaar zijn. Roskomnadzor zou ondertussen ook een 'hotline' gelanceerd hebben waar mensen naar kunnen bellen wanneer er websites per ongeluk geblokkeerd worden.

Telegram started using Amazon's AWS to bypass Russian censorship. Now, if you were @roscomnadzor (highly unlikely because nobody's as dumb as these doorknobs), what would you do? Certainly not block 655352 IP addresses belonging to Amazon, right? That would be so stupid... oh pic.twitter.com/AxEHfRUGnU