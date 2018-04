Russische rechtbank laat Telegram blokkeren

Telegram is een communicatiedienst die opgericht werd door de Rus Pavel Doeroven wereldwijd 200 miljoen gebruikers telt, waarvan een kleine 10 miljoen in Rusland. In Vlaanderen maakt zo'n 1.7 procent gebruik van de berichtenapp. De berichten die verstuurd worden via dat programma zijn versleuteld, waardoor de inlichtingendiensten niet kunnen meelezen. Daardoor maken ook onder meer terroristische organisaties wel eens gebruik van die toepassing.

De Russische autoriteiten hadden op 20 maart geëist om de code vrij te geven waarmee de verstuurde boodschappen ontcijferd kunnen worden, maar Telegram weigerde in te gaan op die vraag. Pavel Doerov verklaarde op Twitter dat hij de vrijheden van zijn gebruikers wil beschermen. Bij de advocaat van de onderneming klonk dan weer dat het praktisch niet mogelijk was om in te gaan op de vraag van de Russische overheid. Hij zei dat de versleuteling op een erg complexe manier gebeurt, waardoor de communicatiedienst zelf geen toegang heeft tot alle boodschappen.

Er waren vrijdag geen vertegenwoordigers van Telegram aanwezig tijdens de zitting. De communicatiedienst had eerder al duidelijk gemaakt niet te willen deelnemen aan een 'farce'. Volgens hun advocaat Pavel Tshikov toont de beslissing "nogmaals aan dat het gerecht de belangen van de macht dient".

De regulator Roskomnadzor, die de zaak vorige week had aangespannen, had meegedeeld dat een beslissing van de rechtbank 'onmiddellijk' zou worden uitgevoerd.