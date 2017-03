Samsung breidt VR-aanbod uit met controller en camera

Samen met de aankondiging van de S8 brengt Samsung ook enkele nieuwigheden uit voor zijn virtual reality gamma. Het leukste daarin is waarschijnlijk de controller, die het mogelijk maakt om meer typische games te spelen via de Gear VR. De controller werkt als een air mouse, zoals je die soms vindt als afstandsbediening voor een smart tv. Je houdt het toestel dus in de hand en kan ermee wijzen naar dingen in de virtuele wereld, en er objecten mee oprapen of laten vallen. Op de controller zitten de nodige trigger knoppen, samen met een touchpad bovenaan en knopjes voor volume, home en een 'terug' knop. Vergelijkbaar dus met andere vr-controllers, maar wel eentje die best goed in de hand ligt. De controller is compatibel met alle telefoons die de Gear VR ondersteunen, dus vanaf de Galaxy S6.

Daarnaast brengt Samsung ook een 360 graden camera uit, de Gear 360waarin de voornaamste nieuwigheid hem zit dat ie in 4K filmt. Leuk is dat je er, in combinatie met je telefoon, bijna mee kan live streamen. De camera stuurt zijn beelden naar de S8, die ze verwerkt en aan elkaar plakt, om ze vervolgens naar YouTube te streamen. Daar zit zo'n tien seconden vertraging op, maar het is wel een leuke manier om je omgeving en avonturen met je vrienden (of de rest van de wereld) te delen.