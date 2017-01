Samsung verdubbelt winst in vierde kwartaal ondanks Galaxy Note 7-debacle

Het Zuid-Koreaanse bedrijf had in 2016 nochtans te kampen met veel negatieve reclame door het debacle met de Galaxy Note 7, die uit de handel werd gehaald nadat verschillende toestellen in brand waren gevlogen.

De nettowinst steeg in het vierde kwartaal tot 7.100 miljard won (5,7 miljard euro) door hogere prijzen voor beeldschermen en geheugenkaarten, aldus Samsung in een beursmededeling. Het jaar voordien werd 3.200 miljard won winst gemaakt.

In de laatste drie maanden van 2016 ging ook de verkoop van mobiele telefoons omhoog, vanwege het succes van de smartphones Galaxy S7 en S7 Edge.

Note 7 uit de handel

In oktober kondigde de grootste smartphonefabrikant ter wereld nog aan dat het de lancering van de Galaxy Note 7 stopzette, na problemen met de batterijen. Verschillende toestellen waren spontaan in brand gevlogen, en zelfs de vervangstukken losten het probleem niet op. Toen luidde het dat dit debacle het bedrijf zo'n 2 miljard euro zou kosten. Maandag maakte Samsung, na een officieel onderzoek, bekend dat het probleem veroorzaakt werd doordat de batterij niet goed paste in de behuizing van het toestel.