San Marino wordt eerste land met 5G

Vorig jaar verkondigde Alexander De Croo, minister van telecommunicatie, de ambitie om van België het eerste Europese 5G-land te maken. Die eer lijkt nu weggelegd voor San Marino. Aan de Financial Times vertelde het hoofd van Telecom Italia dat San Marino zéker het eerste Europese land wordt met 5G. Telecom Italia doet ook testen in Milaan en Turijn, maar heeft meer vrijheid in San Marino omdat daar minder strenge stralingsnormen gelden. De enclave moet dienen als een testcase vooraleer de uitrol van 5G in Italië en andere Europese landen kan plaatsvinden.

Wellicht wordt San Marino ook het eerste land ter wereld met een volledige 5G-dekking. In veel niet-Europese landen wordt op dit moment ook wel sterk geïnvesteerd in 5G-netwerken. Zo heeft Zuid-Korea de ambitie om de technologie al te demonsteren tijdens de winterspelen van 2018. Maar op een volledige dekking zal het er nog enkele jaren wachten zijn.

Europa loopt achterop

Als San Marino het eerste landje ter wereld wordt met 5G-dekking, kan dat een kleine opsteker zijn voor Europa, dat achterloopt op Azië en Noord-Amerika. Volgens een recent rapport van Ericsson zou tegen 2022 zo'n 25 procent van de gebruikers in Noord-Amerika een 5G-abonnement hebben, terwijl dat in Europa amper 5 procent zal zijn. Ook in de Asia-Pacific regio (waar ook Australië wordt bijgerekend) staan meer testen gepland en zal 5G sneller uitgerold worden dan in Europa. De Europese Commisie publiceerde vorig jaar wel een 5G-actieplan.