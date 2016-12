Scanadu moet onverwacht stoppen

In een bericht aan klanten laat Scanadu weten dat het vanaf 15 mei stopt met de ondersteuning van de scout, een schijfvorming meettoestel dat onder meer je hartslag, bloeddruk en temperatuur meet en die via je smartphone kan bezorgen aan dokters. Het idee haalde 1,6 miljoen dollar op via Indiegogo.

Techcrunch wijst er op dat Scanadu geen goedkeuring krijgt van de FDA, de Amerikaanse Food and Drug Administration. Al heeft het bedrijf zelf nog niet gereageerd daarop.

Als dat effectief de reden is dan is dit mogelijk het einde van het bedrijf dat de afgelopen jaren sterk inzette op zijn medische analysetool. In mei raakte bekend dat oprichter Walter De Brouwer opstapte als ceo, net als zijn vrouw Sam De Brouwer. Wel bleef hij zetelen in de raad van bestuur.