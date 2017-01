Seagate wil een hard drive van 16TB uitbrengen

De race om de meeste opslag is nog niet ten einde. Vorig jaar kondigde schijvenproducent Seagate nog aan dat het een hard disk drive van 10TB zou uitbrengen. Het bedrijf is ook een 12TB-model aan het testen, dat volgens ceo Stephen Luczo goed ontvangen wordt. Nu komt het met een aankondiging voor een HDD van 16TB tegen 2018. Dat zou meteen de grootste hard disk drive zijn op de markt. Al die terabytes zouden trouwens op een gewone 3,5 inch drive passen, waardoor je het toestel in principe ook in een desktop kan steken. De prijs van al die opslag is nog niet bekend, maar het 10TB-model wordt voor een prijs tussen 500 en 600 dollar verkocht.

Uit interne roadmaps zou bovendien blijken dat Seagate tegen 2020 ook een 20TB-model plant. De markt voor HDD's is al een tijdje aan het krimpen, met de snellere SSD's die een deel van de koek inpikken. HDD's blijven echter populair voor pc-consumenten en datacenters, omdat ze een pak goedkoper zijn dan SSD's. Wie echt de meeste opslag wilt voor één schijfje, moet echter in die markt zijn. Seagate heeft bijvoorbeeld ook plannen voor een redelijk ambitieuze 60TB solid state drive, die ergens die jaar moet uitkomen.