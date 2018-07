Slack koopt (en sluit) twee concurrenten

Slack-CEO Stewart Butterfield kondigt op Twitter aan dat zijn bedrijf een samenwerking (geen overname) met Atlassian sluit. Het neemt daarbij de intellectuele eigendom van HipChat en Stride over om de gebruikservaring in Slack te verbeteren, en om de gebruikers die willen overstappen naar Slack optimaal te ondersteunen.

Details: • Atlassian is discontinuing Hipchat/Stride • Slack is purchasing the IP to better support those users who choose to migrate • We’re both working closely together to make sure that’s as simple and painless a process as possible …