Sluiting dreigt voor bibliotheeksoftware Ciblis

Brocade Library Services, beter bekend als Ciblis, werd meer dan tien jaar geleden ontwikkeld als een beheersysteem voor bibliotheken in Antwerpen en later ook in Limburg. De cloudgebaseerde software wordt momenteel in een aantal steden in Vlaanderen en Nederland gebruikt en sinds 2013 ook in 1.300 Zuid-Afrikaanse bibliotheken.

Maar de Vlaamse overheid wil dat alle bibliotheken hetzelfde bibliotheekplatform gebruiken en schreef daarvoor een aanbesteding uit. Die wordt nu gewonnen door het Amerikaanse OCLC. Dat wil zeggen dat Ciblis binnenkort geen Vlaamse bibliotheken meer onder zijn klanten heeft.

Verlieslatend vanaf 2019

Ciblis zelf overweegt hierdoor de boeken neer te leggen, ondanks het feit dat het veel meer bibliotheken uitrust in Zuid-Afrika dan in Vlaanderen. Maar dat contract werd destijds afgesloten in Zuid-Afrikaanse rand, waarvan de waarde intussen sterk gezakt is. "Eigenlijk komt momenteel zo'n veertig procent van de omzet uit Zuid-Afrika, de rest hoofdzakelijk uit de provincies Antwerpen en Limburg," legt Nico Cras, voorzitter van Ciblis (en hoofd van Cipal) uit aan Data News.

"Het probleem is dat wat overblijft te klein is om de onderneming recht te houden. We hebben een kostenstructuur van anderhalf miljoen euro dus we hebben wel een zekere kritische massa nodig om te overleven."

Het contract met Zuid-Afrika loopt nog tot eind 2018. Maar de onderneming weet nu al dat het vanaf 2019 hoogstwaarschijnlijk verlieslatend wordt. "We zijn morgen niet failliet, maar we overwegen wel een vereffeningsscenario." In de komende weken wordt de knoop doorgehakt.

Technologie verkopen

Cras ziet het zelf niet zitten om af te wachten tot er iets uit de bus komt in de komende twee jaren. Dat zou immers betekenen dat ook het personeel in onzekerheid blijft en mogelijk al vroeger vertrekt. Dan lijkt het hem verstandiger om vandaag knopen door te hakken.

"We hopen dat de technologie van Ciblis in een soort safe haven terecht kan komen, waarbij ook de nog huidige systemen verder worden onderhouden." Een verkoop aan een ander ander technologiebedrijf hoort tot de mogelijkheden. "Al zou het jammer zijn mocht Vlaamse technologie zo in Amerikaanse handen vallen."

Oneerlijke vergelijking

Ciblis heeft berekend gegokt, maar verloren met het aanbestedingscontract. Het kon met zijn Zuid-Afrikaanse activiteiten aantonen dat het zijn bibliotheekplatform kon uitrollen op grote schaal en dat maakte het in combinatie met enkele Vlaamse klanten een interessante partij. Dat OCLC een goedkopere oplossing kon bieden is volgens hem een beslissing zonder veel technologische visie. Zo zou de winnende concurrent een client-server platform aanbieden, waar Ciblis rechtstreeks in de cloud zit en dus ook vanop eender welk toestel werkt.

"Een aanbesteding wordt toegewezen op basis van de punten die elk voorstel haalt. Maar bij de selectiecriteria stond dat open voor eender welke technologie. Dan krijg je systemen ontwikkeld op basis van oude technologie, die bijgevolg ook goedkoper kunnen worden aangeboden." Tot slot betreurt hij dat de Vlaamse overheid nu geld uitgeeft aan een buitenlandse technologie ten voordele van iets wat vanuit Vlaamse provincies werd ontwikkeld en meer toekomstgericht is. "Op deze manier worden we een wingewest van de Verenigde Staten," besluit de voorzitter van Ciblis.