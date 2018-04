Snapchat blijft beschikbaar voor kinderen onder de zestien

Tieners zijn de actiefste gebruikers van Snapchat, en het aandeel van Snap verloor woensdag 7 procent nadat berichtenapp WhatsApp had aangekondigdde minimumleeftijd naar 16 jaar te verhogen.

De nieuwe privacyregels van de EU gaan in vanaf 25 mei. Daarin is onder meer opgenomen dat bedrijven van jongeren tussen 13 en 16 jaar enkel persoonlijke data mogen gebruiken indien ze daarvoor toestemming krijgen van de ouders. Het is voor de bedrijven echter niet verplicht om een duidelijk leeftijdsbewijs te vragen. Wel krijgen ze de vraag om "met de beschikbare technologie de nodige inspanningen te doen" om de ouderlijke toestemming te vragen en te controleren. Zo zal WhatsApp enkel aan de gebruikers vragen of ze zestien jaar oud zijn, terwijl moederbedrijf Facebook een mechanisme op poten zet om de ouderlijke toestemming te bekomen. Kinderen zullen hun ouders op Facebook moeten vinden of een e-mailadres moeten doorgeven waarop hun ouders bereikbaar zijn.