SpaceX stelt Mars-missie uit

Daarom staat de Mars-missie nu gepland voor 2020, schrijft The Verge.

De Mars-missie, die de naam Red Dragon draagt, was erop gericht technologie te testen om zwaar materiaal naar het oppervlak van Mars te kunnen brengen. Mars heeft een dunne atmosfeer, wat deze uitdaging extra groot maakt, omdat een ruimtevaartuig dan niet wordt afgeremd door de wrijving die bij de Aarde bijvoorbeeld wél ontstaat. SpaceX is van plan om een ruimtevaartuig met speciale raketmotoren af te remmen, om zo te voorkomen dat het ruimteschip te pletter slaat op de rode planeet.

De ruimtemissie van Musk moet ervoor zorgen dat er binnen 40 tot 100 jaar een zelfonderhoudende menselijke beschaving op de Rode Planeet kan zijn. Voordelen van die planeet is dat hij relatief in de buurt ligt en er veel water aanwezig is. Voor de landbouw zijn er vitale voedingsstoffen in de atmosfeer en de zwaartekracht is er slechts 37 procent ten opzichte van de aarde.

Om daar te komen zou een enorme draagraket een passagierscabine in een baan om de aarde brengen. De raket zou terug naar de aarde keren om brandstof op te halen voor de capsule, die vervolgens in de lucht bijgetankt wordt om naar Mars te vertrekken.

Maar SpaceX gaat nu eerst meer aandacht besteden aan de Falcon Heavy, een zware raket die is gebaseerd op de Falcon 9 die nu in gebruik is en straks de Marsmissie moet aandrijven.

Tevens gaat het bedrijf de Dragon-ruimtecapsules verbeteren, zodat er niet alleen ladingen maar ook astronauten naar het internationale ruimtestation ISS kunnen worden gebracht. Dit was altijd al het plan, maar moet volgens Elon Musk in 2018 werkelijkheid worden.

Provided Dragon 2 demo missions go well, SpaceX is highly confident of being able to fly US astronauts in 2018 https://t.co/usUto6QSi7 -- Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2017

Tot die tijd wil SpaceX ervoor zorgen dat het bedrijf het hergebruik van raketten volledig in de vingers krijgt. Dat is nodig om ruimtevaart een stuk goedkoper te maken dan het nu is. Wanneer raketten hergebruikt worden scheelt dat namelijk zo'n 30 miljoen dollar per lancering.

Zondag slaagde SpaceX er weer in om een raket te recupereren na lancering.