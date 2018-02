SPIE neemt Belgisch-Luxemburgs Systemat over

SPIE is onder meer gespecialiseerd in elektrotechniek, energie en infrastructuur en telt vandaag al zo'n 1.700 medewerkers in ons land. ict-dienstenleverancier Systemat telt vandaag 150 werknemers. Met de overname van wordt SPIE voor het eerst actief in de Belgische ict-sector.

Systemat verwacht dit jaar een omzet van 70 miljoen euro. Het bedrijf wordt momenteel geleid door algemeen directeur Pierre Focant en commercieel directeur Vincent Schaller. Zij zijn beiden minderheidsaandeelhouder naast het Luxemburgse financiële fonds FIELD dat de meerderheid van de aandelen bezit.

SPIE is een stevige multinational. Het Franse bedrijf telt wereldwijd 38.000 werknemers in 600 vestigingen over 38 landen. Allemaal samen goed voor een omzet van 5,1 miljard euro. Hoeveel SPIE betaalt voor Systemat wordt niet bekendgemaakt. SPIE Belgium staat vandaag onder leiding van Johan Dekempe.

Woelige jaren

Systemat was een paar jaar geleden nog verlieslatend en moest stevig reorganiseren. Zo werd in 2010 de infrastructuurpoot afgestoten en vorig jaar nog de Microsoft Licensing-activiteiten. In 2013 telde het bedrijf nog 350 werknemers. Vandaag blijven er daar nog minder dan de helft van over.

Intussen gaat het beter zegt algemeen directeur Pierre Focant aan Data News. "De periode van reorganisatie is achter de rug en de basis is gelegd voor een gezonde organische groei. Dus ja: alle werknemers blijven aan boord en we hopen zeer snel te kunnen overgaan tot versterking van het personeelsbestand." Focant en Schaller blijven ook zelf aan boord bij het bedrijf.

Of de naam van Systemat behouden blijft is nog niet duidelijk. Momenteel verandert er niets. Maar beide partijen sluiten niet uit dat het bedrijf op termijn door het leven zou gaan als SPIE ICS, de naam die het nieuwe moederbedrijf onder meer in Zwitserland, Duitsland, Nederland en frankrijk gebruikt voor haar ict-activiteiten.