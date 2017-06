Spotify-gebruikers met 40 procent toegenomen op één jaar tijd

Eind juni 2016 doorbrak Spotify de grens van de 100 miljoen gebruikers. Op iets minder dan een jaar tijd is dat aantal gegroeid tot 140 miljoen, een stijging van maar liefst veertig procent. Daarmee laat de streamingdienst concurrenten als Apple Music en Google Play ver achter zich.

Spotify gaf geen update over hoeveel gebruikers daarvan betalende abonnees zijn. In maart deed het dat wel: toen waren er 50 miljoen klanten die maandelijks 9,99 euro betalen voor het Premium-aanbod zonder reclame.

De omzet van het bedrijf steeg tot 2,9 miljard euro - een toename van meer dan 50 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het grootste deel van die omzet komt van abonnees, al groeiden ook de inkomsten uit advertenties.

Toch is het Zweedse bedrijf nog altijd niet rendabel: het maakt al jarenlang structureel verlies. Het voorbije jaar is dat verlies bovendien nog eens meer dan verdubbeld. Dat maakte Spotify vorige maand bekend aan haar investeerders. Het streaming-platform wil dan ook extra geld ophalen. Daarom is al enige tijd sprake van een mogelijke beursgang.

