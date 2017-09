Strengere regels voor politieke advertenties moeten Facebook's imago weer rechttrekken

Facebook doet een poging om zijn zieltje wit te wassen. Na beschuldigingen als zou het platform een broeihaard zijn van politieke inmenging, heeft Marc Zuckerberg, ceo van Facebook, enkele nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo worden onder meer de regels voor politieke advertenties strenger.

Facebook, dat al jaren zijn best doet om voor zijn gebruikers de inkomhal van het internet te worden, ligt al een tijdje onder vuur omdat niet alles wat er op het platform gepost wordt, ook echt waar is. Vorig jaar werd het ook aangegeven als een drijvende kracht voor valse nieuwsberichten en advertenties die mee de onverwachte verkiezing van president Trump in de hand zouden hebben gewerkt. Het bedrijf zelf heeft enige inmenging altijd ontkent, maar vond eerder deze maand wel een hoop Russische advertenties die de verkiezingsstrijd probeerden te beïnvloeden. Aan Rusland gelinkte groepen zouden zo'n 100.000 euro aan politieke advertenties hebben gespendeerd in de aanloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Stap één voor Zuckerberg, net terug van ouderschapsverlof, is dan ook om die advertenties vrij te geven voor onderzoek. Facebook gaat zo'n 3.000 advertenties overmaken aan het Amerikaanse Congress (de VS-versie van het parlement). De advertenties worden gelinkt aan een groep die banden zou hebben met het Kremlin, en mogelijk geprobeerd heeft om de verkiezingen te beïnvloeden. De kans is groot dat het Amerikaanse parlement, dat volop onderzoek voert naar Russische inmenging, de advertenties en andere info bij wet gaat opvragen, en Facebook lijkt die vraag met deze overdracht voor te willen zijn.

Nieuwe regels voor reclame

Daarnaast wil Zuckerberg advertenties op zijn platform ook transparanter maken, zodat het makkelijker is om uit te vissen wie voor welke politieke advertenties betaalt op Facebook. Politieke advertenties online zijn in de Verenigde Staten niet onderhevig aan dezelfde regels als advertenties op radio, tv of andere media. Dat gaat, als het van Facebook afhangt, veranderen. "Adverteerders moeten niet alleen aangeven welke pagina voor een advertentie heeft betaald, maar we willen er ook voor zorgen dat gebruikers de pagina van de adverteerder kunnen bezoeken om te zien welke advertenties ze hebben, voor eender welke doelgroep op Facebook."

Opvallend daarbij is dat Zuckerberg zijn redeneringen, en de kernwaarden van Facebook, nog eens netjes op een rij zet. In een speech op zijn eigen profiel legt Zuckerberg zo uit met welke dilemma's zijn sociale netwerk kampt, en waarom hij het nooit helemaal van 'bad stuff' kan vrijwaren. "Ik ga jullie hier niet proberen te vertellen dat wij alle slechte inhoud in ons systeem gaan tegenhouden. We checken niet wat mensen zeggen voordat ze het zeggen en eerlijk gezegd denk ik ook niet dat de maatschappij wil dat we dat doen. Vrijheid betekent dat je niet vooraf om toestemming moet vragen en dat je per definitie kan zeggen wat je wilt. En als je de regels en de wet breekt, dan moet je achteraf de gevolgen dragen."

Zuckerberg stelt zo zijn eigen businessmodel gelijk aan de Westerse en vooral Amerikaanse waarden van vrijheid van meningsuiting. Facebook draait dan ook op de mogelijkheid van zijn gebruikers en adverteerders om alles te uploaden wat ze willen. Veel van de techreuzen in Silicon Valley (zoals bijvoorbeeld Google) steunen op hetzelfde idee van gebruikersverantwoordelijkheid: als er iets illegaals op het platform staat, dan is dat niet omdat Facebook het daar gezet heeft, maar omdat een van de gebruikers dat gedaan heeft. Het is in dat geval niet Facebook die ervoor verantwoordelijk is. Die grondwaarde heeft tot nu toe goed gewerkt voor het bedrijf, maar ook Facebook lijkt nu toch te plooien, en probeert alvast manipulatie tegen te gaan.

Ondertussen in Duitsland

De Verenigde Staten zijn natuurlijk niet het enige land waar gevreesd wordt voor Russische inmenging bij verkiezingen. In de aanloop van de presidentsverkiezingen in Frankrijk liepen gelijkaardige geruchten. Dit weekend is het de beurt aan weer zo'n belangrijke speler: Duitsland. Facebook heeft naar aanleiding van de Duitse verkiezingen, dit weekend, alvast duizenden valse accounts van het platform gehaald. Volgens Zuckerberg heeft een eerste analyse alvast geen gelijkaardige Russische invloeden gevonden op die campagne.