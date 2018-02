Studenten PXL ontwikkelen Mario Kart 'in het echt' met Hololens

De acht studenten van de Hogeschool PXL ronden momenteel een project af in opdracht van softwarebedrijf Mediaan. Daarbij gebruiken ze een Hololens om bij het karten mixed reality te creëren.

"We zetten telkens studenten uit verschillende afstudeerrichtingen, zoals netwerkbeheer of applicatieontwikkeling, bij elkaar en bedrijven kunnen hen voorstellen pitchen om uit te werken, "zegt Wesley Hendrikx, lector informatica aan de PXL en teamcoach, aan Data News. "In dit geval kwam Mediaan met het voorstel om karten te combineren met een slimme bril en daarvoor hebben de studenten nu een prototype uitgebouwd."

In combinatie met de bril kunnen ze tijdens het karten een virtuele coach gebruiken die de rijstijl verbetert, maar ook info geven over de prestaties van andere racers of zelfs objecten op de baan projecteren om de race virtueel uit te breiden.

Het project zelf wordt volgende week gepresenteerd als een proof-of-concept. Om de technologie commercieel in te zetten zou de bril bijvoorbeeld moeten geïntegreerd worden in een helm. Na de voorstelling is het aan Mediaan en Karting Genk om te kijken of het ook effectief kan worden ingezet.