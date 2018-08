Telenet in beroep tegen regels die concurrentie moeten aanzwengelen

De geviseerde regelgeving gaat onder meer over de tarieven waaraan Telenet zijn infrastructuur moet verhuren aan concurrenten die geen eigen netwerk hebben.

De beroepsprocedure betekent niet dat de nieuwe regels niet kunnen worden toegepast. Het beroep werkt immers niet opschortend. Wellicht zal het een hele tijd duren voor de juridische procedure is afgerond. Ondertussen kan bijvoorbeeld Orange aan de gunstigere voorwaarden het netwerk van Telenet blijven gebruiken voor zijn eigen aanbod.

De telecomregulatoren in België voerden de nieuwe regelgeving in na een marktanalyse waaruit was gebleken dat de grote operatoren nog te machtig zijn. Om de concurrentie aan te zwengelen, moeten Proximus en Telenet hun netwerk openstellen voor de concurrentie. Dat was voordien ook al zo, maar nu worden de regels nog verder versoepeld.