Proximus moet nieuwe glasvezelnetwerk openstellen

De CRC (de Conferentie van telecommunicatie- en mediaregulatoren: het BIPT, de CSA, de Medienrat en de VRM) is in zijn besluit duidelijk: ja, er is nog steeds een gebrek aan concurrentie op de markten voor breedbandinternet en omroep. Ook de Europese Commissie erkende recentelijk dat er een concurrentieprobleem is in ons land. Het besluit van de CRC is gebaseerd op de resultaten van een driejaarlijkse analyse van het BIPT over de concurrentie op onze lokale telecommarkt.

Overal in ons land geldt het probleem dat twee spelers hoofdzakelijk de markt in handen hebben. Proximus en Telenet in Vlaanderen, VOO/Nethys en Proximus in Wallonië en Proximus en Brutélé in Brussel. En om het gebrek aan concurrentie nog wat extra te illustreren: als het van Telenet afhangt, lijft het bedrijf liever vroeg dan laat ook VOO en Brutélé in.

1. Verplichte openstelling

En dus oordelen de regulatoren daarom nu dat de netwerken van Proximus, Telenet, Brutélé en Nethys open moeten blijven voor concurrerende operatoren die toegang vragen: los van een eventuele televisiedienst. Dit moet resulteren in nieuwe retail-aanbiedingen rond breedbandinternet via de kabel. Iets waar alvast Orange vragende partij voor is.

2. Open glasvezelnetwerk

Het nieuwe glasvezelnetwerk van Proximus (dat geleidelijk aan het kopernetwerk vervangt) moet eveneens worden opengesteld. Het is uitkijken hoe Proximus hierop gaat reageren, want het gaat om een groot investeringsplan voor de operator (3 miljard euro). CEO Dominqiue Leroy had eerder al gedreigd dat ze die investering zou stopzetten als het nieuwe netwerk verplicht opengesteld moet worden.

3. Lagere wholesaletarieven

De wholesaleprijzen of groothandelstarieven (de toegangsprijzen die de alternatieve operatoren betalen aan Proximus of de kabeloperatoren, nvdr) verminderen, in sommige gevallen tot 20 procent en dit vanaf augustus al. Dat moet het mogelijk maken voor alternatieve operatoren om een competitief aanbod uit te bouwen. Proximus en de kabeloperatoren moeten ook kwaliteitsgaranties geven op wholesaleniveau.

4. Spraaktelefonie voor alternatieve operatoren

De kabeloperatoren worden voortaan ook verplicht om via de gereguleerde toegang spraaktelefoniediensten mogelijk te maken voor de alternatieve operatoren. Dit moet de alternatieve operatoren in staat stellen om volledige "bundels" aan te bieden, waarin ook een vergelijkbare vaste spraaktelefoniedienst vervat zit.

Het zijn nu voornamelijk de bundels die er voor zorgen dat consumenten weinig keuze hebben om over te stappen. "Voor de consumenten die 'bundels' kopen stijgt de prijs regelmatig, ook al is deze vaak veel duurder dan in de buurlanden", merkt de CRC ook nog op. De regulatoren hopen dat de nieuwe maatregelen hier paal en perk zullen aan stellen. Opmerkelijk is ook nog dat de CRC benadrukt dat de regulering geografisch bepaald kan worden: in Vlaanderen is Telenet bijvoorbeeld dominanter. Aan Waalse kant is dat eerder Proximus. En ook opmerkelijk tot slot: de deur voor een eventuele deregulering zet CRC wel al op een kier. "De regulering zal deels worden opgeheven in de zones waarin ten minste drie onafhankelijke 'NGA-operatoren' (d.w.z. operatoren die snelheden van 30 Mbps en meer bieden) aanwezig zijn", leest de mededeling die niet verder specifieert hoe zo'n gedeeltelijke deregulering er dan zou uitzien.