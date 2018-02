Tesla: een jaar van recordomzet en recordverlies

3,3 miljard dollar, zoveel geld wist Tesla in het afgelopen kwartaal op te halen. Een ongezien hoge omzet voor de fabrikant van elektrische wagens, maar toch vertelt dat bedrag niet het volledige verhaal. Tesla heeft namelijk datzelfde kwartaal afgesloten met een nettoverlies van 771 miljoen dollar, eveneens een record.

Opmerkelijk is dat Tesla in 2016 haar jaar nog afrondde met een nettoverlies van 773 miljoen dollar. De fabrikant heeft dus vorig jaar in een kwartaal bijna evenveel verlies geboekt als in heel 2016. Het nettoverlies van Tesla is in 2017 dan ook stevig opgelopen tot 2.24 miljard dollar.

Productieproblemen

Hoogtepunten van 2017 waren voor Tesla ongetwijfeld de lancering van de Model 3, haar elektrische vrachtwagen en de nieuwe Roadster. Maar anderzijds moest het bedrijf ook afrekenen met tegenslagen. Volgens Tesla zien de verkoopcijfers van de Model 3 er voorlopig gunstig uit, maar tegelijk worstelt het met haar productiecapaciteit.

Oorspronkelijk was het namelijk de bedoeling om wekelijks 10.000 nieuwe Model 3's van de band te doen rollen, maar dat doel stelde het bedrijf al bij naar 5.000. In het hele vierde kwartaal van 2017 is de autobouwer er uiteindelijk in geslaagd om in totaal slechts 2.425 wagen af te werken. Terwijl honderdduizenden klanten wachten op hun reservatie, hoopt het bedrijf dat de productiecapaciteit volgens verwachtingen zal lopen vanaf het tweede kwartaal van 2018.