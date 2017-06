Toshiba klaagt Western Digital aan om afspringen deal

De verkoop van Toshiba's chipafdeling aan AGM is uitgesteld. De Japanse techgigant besloot eerder om zijn chipafdeling, die vooral bekend is voor zijn Flash Nand-geheugenkaarten, van de hand te doen. Bedoeling is cash binnen te halen om de gigantische verliezen van zijn Amerikaanse nucleaire divisie goed te maken. Uit de verschillende potentiële kopers, waaronder Foxconn en Western Digital, werd gekozen voor een deal met AGM, een concern van Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Japanse investeerders. Die deal is op het laatste moment afgesprongen, mede onder druk van Western Digital.

De Amerikaanse chipfabrikant Western Digital runt samen met Toshiba een halfgeleiderfabriek, maar de twee zijn al een tijdje aan het ruziën. Western Digital is namelijk tegen de verkoop aan het internationale concern en vindt dat er geen deals mogen gesloten worden zonder zijn toestemming. Daarom trok het eerder naar de Amerikaanse rechtbank om de verkoop tegen te houden.

Volgens Toshiba is Western Digital dan weer in fout omdat het 'de hele tijd het biedingsproces belemmerd heeft'. Het bedrijf zou zijn zeg in de overeenkomst bovendien zwaar overdrijven. Als tegenreactie klaagt Toshiba nu zijn Amerikaanse concurrent/partner aan. Toshiba eist dat Western Digital zijn belemmeringspoging staakt en wil een schadevergoeding van 120 miljard yen, zo'n 1 miljard dollar.

De deal tussen AGM en Toshiba zou zo'n 18 miljard dollar waard zijn. Toshiba hoopte alles netjes af te ronden tegen zijn aandeelhoudersvergadering, woensdag. Dat is dus niet gelukt. Western Digital herhaalt ondertussen zijn eigen bod op de chipdivisie van Toshiba, een bod dat de eerste keer werd afgewezen. Ook Foxconn meldt dat het nog altijd kandidaat is om het Toshiba-departement over te nemen.