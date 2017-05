Toyota's zelfrijdende wagens gaan draaien op Nvidia chips

De CEO kondigde het partnerschap aan tijdens een keynote op Nvidia's GPU Technology Conference. Volgens hem is het Toyota's doel om over enkele jaren een zelfrijdende wagen in productie te kunnen brengen. Daarmee loopt de timing gelijk met die van andere autobouwers, die meestal op 2020 of 2021 mikken.

Nividia is bij het grote publiek vooral bekend om zijn grafische kaarten, maar de chipmaker trekt ook volop de kaart van de zelfrijdende wagens. Het werkte samen met Bosch aan een ai-chip genaamd Xavier, die de complexe berekeningen voor autonome voertuigen moet aankunnen. Dat is nodig om de sensorinput die de auto krijgt terwijl hij aan zestig per uur (of meer) door het landschap rijdt, te kunnen verwerken.

Toyota gebruikt al langer enkele functies voor hulp bij het rijden. De Corolla, een van de meer betaalbare modellen in zijn lijn, komt bijvoorbeeld standaard met preventiemaatregelen om botsingen te vermijden.